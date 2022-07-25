25 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 20:55 — REGNUM В воскресенье, 24 июля, на подмосковном автодроме Moscow Raceway журналистам показали возрожденный суперкар Marussia GT и обновленный болид Fenix. Оба проекта реализуются Московским политехническим университетом (Московский политех) — его студентами и выпускниками. Общее руководство осуществляет также выпускник политеха, а ныне декан транспортного факультета и директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде. Мероприятие было приурочено к московскому этапу возрожденной серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

Примечательно, что организатор REC Игорь Ермилин, один из основателей бренда Marussia и лидер команды Marussia GT, также является выпускником политеха (тогда он назывался Московский автомеханический институт, МАМИ). Сохранившиеся связи с альма-матер позволили ему осуществить мечту и возродить, казалось бы, канувший в лету проект отечественного суперкара. Доработанный при участии студентов и инженеров политеха спорткар смог впервые принять участие в гонках.

Пабло Итурралде и Игорь Ермилин Василий Иванов © ИА REGNUM

Пабло Итурралде Василий Иванов © ИА REGNUM Игорь Ермилин Василий Иванов © ИА REGNUM

Пилоты-участники команды Московского Политеха К. Терещенко и С. Аксенов Василий Иванов © ИА REGNUM

Проект примечателен не только своей спортивной составляющей. В первую очередь это технологии и новации, которые потом можно перенести в автомобилестроение. Кроме того, это вовлечение молодежи, подготовка кадров и создание отечественной инженерной школы. И сейчас, по словам Ермилина сложилась ситуация, при которой как минимум непатриотично выводить деньги за границу. Тем более что им находится применение в России, поэтому у бизнесменов появляется шанс не только заработать, но и войти в историю как участникам возрождения отечественного автомобилестроения.

Трасса Василий Иванов © ИА REGNUM Moscow Raceway Василий Иванов © ИА REGNUM

Игорю Ермилину вторит Пабло Итурралде. Отвечая на вопрос ИА REGNUM о дальнейшей судьбе выпускников политеха, участвующих в проектах Marussia GT и Fenix, он, в частности, отметил, что бывшие участники команды сейчас работают на проекте «Кортеж» в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Болид Fenix — разработка команды Московского Политеха Василий Иванов © ИА REGNUM

За рулем Fenix Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда готовит болид Fenix к старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда готовит болид Fenix к старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда готовит болид Fenix к старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Гоночный спорткар Marussia GT Василий Иванов © ИА REGNUM Пресс-подход у гоночного спорткара Marussia GT Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда готовит к старту гоночный спорткар Marussia GT Василий Иванов © ИА REGNUM

О еще одном проекте Московского политеха — прототипе Fenix — ИА REGNUM рассказала маркетолог инженерно-гоночной команды FDR Moscow Дарья Панькова. Сама Дарья незадолго до поступления в вуз увлеклась автогонками и учебное заведение выбирала исходя из новых интересов. Наверное, то же можно сказать и о других участниках команды. В университете достаточно развита проектная деятельность и уже первокурсники могут выбрать проекты, пройти собеседование, испытательный срок и принимать полноценное участие в них.

Панькова Дарья, маркетолог команды Московского Политеха Василий Иванов © ИА REGNUM

Боксы команд-участников гонки Василий Иванов © ИА REGNUM

Костюм пилота Василий Иванов © ИА REGNUM Стенд со шлемами Василий Иванов © ИА REGNUM

Пилот готовится к гонке Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед стартом Василий Иванов © ИА REGNUM Подготовка машины к старту Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед стартом Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники гонки готовятся к заезду Василий Иванов © ИА REGNUM

Сотрудник прессы снимает выезд машин из боксов Василий Иванов © ИА REGNUM

Спортивный прототип Fenix, на котором выступает команда, построен на базе 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя ВАЗ 21 126. При этом болид на 80% состоит из комплектующих, сделанных в лабораториях Московского политеха, что позволяет участникам команды осваивать процесс от проектирования до создания изделия целиком.

Маршалы занимают свои позиции вдоль трассы Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед стартом Василий Иванов © ИА REGNUM

Последние приготовления Василий Иванов © ИА REGNUM Механик закрывает кабину машины Василий Иванов © ИА REGNUM

Маршалы проверяют трассу перед гонкой Василий Иванов © ИА REGNUM

Пилот Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

Подобный подход по достоинству оценили работодатели. По словам Дарьи, востребованность членов команды FDR Moscow очень высока. Партнеры проекта внимательно следят за достижениями ребят и с удовольствием приглашают их к себе на стажировки и работу. Порядка 100 участников команды FDR Moscow уже трудоустроены в компании, связанные с автоспортом и автомобилестроением.

Маршалы на трассе Василий Иванов © ИА REGNUM Маршалы Василий Иванов © ИА REGNUM

Гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

Гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

В планах у команды создание спортпрототипа с гибридной силовой установкой. Проект рассчитан на два года, новую версию должны представить в 2024 году. По понятным причинам делиться подробностями в команде не готовы. Известно лишь, что новый спортпрототип находится в стадии разработки и уже есть его 3D-модель.

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM

Будучи далекими от автоспорта людьми, были приятно удивлены тем, что отечественные разработчики на равных конкурируют с такими грандами мирового автомобилестроения, как Mercedes-Benz, BMW и Porsche. А еще более тем, что делают это молодые ребята. И вслед за Пабло Итурралде и Игорем Ермилиным хотим призвать отечественный бизнес активнее вкладываться в автомобильный спорт, а главное, в талантливую российскую молодежь.

Пилот болида Fenix покидает кабину Василий Иванов © ИА REGNUM

Команда осматривает болид Fenix в перерыве между заездами Василий Иванов © ИА REGNUM

Маршал оценивает проезд по трассе Василий Иванов © ИА REGNUM

Пилот Василий Иванов © ИА REGNUM

Механик осматривает гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge Василий Иванов © ИА REGNUM