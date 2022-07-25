Лондон, , 17:16 — REGNUM Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» договорился с итальянским клубом «Сассуоло» о трансфере 23-летнего форварда сборной Италии по футболу Джанлуки Скамакки. Об этом 25 июля сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера составит 36 миллионов евро плюс бонусы. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Скамакку в 30 миллионов евро.

За «Сассуоло» Джанлука Скамакка выступает с 31 января 2017 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 500 тысяч евро. Текущее соглашение нападающего с клубом из Реджо-нель-Эмилии рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Джанлука Скамакка принял участие в 36-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами и получил семь желтых карточек.