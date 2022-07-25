Скопье, 25 июля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Новая страница в отношениях сербской и македонской православных церквей была открыта после того, как Сербскую православную церковь (СПЦ) возглавил патриарх Порфирий. Об этом заявил архиепископ Охридский и Македонский Стефан 25 июля в интервью газете «Политика».

Diego Delso Охрид, Македония

По словам архиепископа Стефана, путь до автокефалии Охридской епископии был непростым, но усилиями патриарха Порфирия эта «открытая рана» в отношениях двух православных церквей исцелилась.

«В этом участвовали и наши братья архиереи из Синода и Собора Сербской православной церкви. Непризнание автокефалии нашей церкви было открытой раной, которая теперь исцелена», — заявил архиепископ Стефан.

Македонский архиепископ также отметил, что патриарх Порфирий был первым сербским патриархом, который посетил Северную Македонию после визита патриарха Германа в 1962 году.

Напомним, что 16 мая Синод СПЦ принял решение о возобновлении канонического общения с Македонской православной церковью — Охридской архиепископией. Уже 24 мая патриарх Сербский Порфирий за литургией в соборном храме Климента Охридского в Скопье объявил о решении завершившегося 21 мая того же года Архиерейского собора СПЦ о признании автокефалии македонской церкви.