Москва, , 17:09 — REGNUM В России активизировались мошенники, выманивающие деньги через смс-сообщения о предложении подработки, сообщает 25 июля агентство РИА Новости со ссылкой на сотрудника «Лаборатории Касперского».

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Мошенники присылают сообщение с предложением о работе на дому с условием внесения небольшой суммы.

Также отмечены случаи выманивания данных банковской карты.

Пользователям рекомендовано критически оценивать любые предложения легкого заработка, особенно с просьбой внесения заранее какой-либо суммы денег.

Кроме того, ещё раз подчеркивается, что даже для получения денежного перевода не требуется сообщать CVV или CVC код, указанный на обороте вашей банковской карты, или передавать коды подтверждения, приходящие на ваш телефон или иной гаджет.

Читайте ранее в этом сюжете: Жительница Волгограда оформила на соседку-сироту 900 тысяч рублей кредитов