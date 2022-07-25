Ярославль, 25 июля 2022, 17:08 — REGNUM Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ и кандидат в губернаторы области Михаил Парамонов обратился в Центральную и областную избирательные комиссии с требованием отмены трёхдневного голосования. Об этом Парамонов сообщил на своей странице в социальной сети.
Инициативу политик объяснил желанием сэкономить бюджетные деньги. Коммунист указал, что в сентябре в Ярославской области пройдут выборы губернатора, депутатов муниципалитета города Ярославля и ещё 10 кампаний по выборам глав и депутатов сельских поселений.
Автор обращения предлагает отменить решение о проведении трехдневного голосования уже на выборах 11 сентября 2022 года.