Ярославль, 25 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ и кандидат в губернаторы области Михаил Парамонов обратился в Центральную и областную избирательные комиссии с требованием отмены трёхдневного голосования. Об этом Парамонов сообщил на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Инициативу политик объяснил желанием сэкономить бюджетные деньги. Коммунист указал, что в сентябре в Ярославской области пройдут выборы губернатора, депутатов муниципалитета города Ярославля и ещё 10 кампаний по выборам глав и депутатов сельских поселений.

«Всё это требует значительных затрат бюджета. Только на проведение выборов Губернатора Ярославской области запланированы затраты около 100 млн. рублей, выборов депутатов муниципалитета города Ярославля — 35 млн. рублей, не говоря уж о сельских территориях, где эти суммы для их бюджетов катастрофические. В то же время прошедшие выборы показали, что эффективность работы участковых избирательных комиссий в первые два дня голосования очень низкие и влекут неоправданные дополнительные затраты, которые было бы целесообразнее направить на финансирование решений социальных вопросов», — написал Михаил Парамонов.

Автор обращения предлагает отменить решение о проведении трехдневного голосования уже на выборах 11 сентября 2022 года.