Рим, 25 июля 2022, 17:07 — REGNUM Руководство римского клуба «Рома» заинтересован в продаже 27-летнего форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом 25 июля сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Элдор Шомуродов
Элдор Шомуродов
Fclm.ru

По информации источника, нападающий не смог должным образом проявить себя в ходе предсезонной подготовки.

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. При этом суммарно на поле нападающий провел 764 минуты.

«Рома» выкупила Эльдора Шомуродова у «Дженоа» 2 августа 2021 года за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает узбекского форварда в 8 миллионов евро.