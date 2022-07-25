Рим, 25 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Руководство римского клуба «Рома» заинтересован в продаже 27-летнего форварда сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова. Об этом 25 июля сообщило итальянское издание Corriere dello Sport.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

По информации источника, нападающий не смог должным образом проявить себя в ходе предсезонной подготовки.

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 28-ми турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. При этом суммарно на поле нападающий провел 764 минуты.

«Рома» выкупила Эльдора Шомуродова у «Дженоа» 2 августа 2021 года за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает узбекского форварда в 8 миллионов евро.