Белгород, 25 июля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Российский бронеавтомобиль BURAN поступил в автопарк администрации губернатора Белгородской области, сообщает 25 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные сайта госзакупок.

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На покупку спецтранспорта, согласно данным сайта госзакупок, у единственного поставщика потратили 17,5 млн рублей. Бронеавтомобиль BURAN 299 081 — APC — 10 производства 2022 года поставило ООО «Нижегородское авиационное общество».

Государственный контракт был заключён 31 мая 2022 года, акт приёма-передачи транспорта подписал 22 июня главный механик автопарка администрации губернатора Белгородской области Олег Ткаченко.