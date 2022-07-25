Рим, 25 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Власти Италии рассматривают возможность обнуления ставок НДС на хлеб и макароны, передают национальные СМИ 25 июля.

Kārlis Dambrāns Евро

Кроме того, ставки того же налога в отношении мяса и рыбы предполагается снизить вдвое (до 5%).

Эксперты ассоциации потребителей Codacons, в свою очередь, призвали правительство рассмотреть возможность обнуления ставок НДС на все продукты питания.

Как сообщалось ранее, инфляция в Италии в 2022 году резко ускорилась и составляет около 6−7%. Среди продуктов питания быстрее всего дорожают подсолнечное масло (68%), сливочное масло, макароны, мука (более 20%).

Основные причины роста цен — резкое подорожание топлива, снижение объема урожая из-за засухи, прекращение некоторых поставок из России и с Украины.