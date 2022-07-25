Кемерово, 25 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Из новокузнецкого аэропорта им. Б. В. Волынова увеличивается частота полётов в Красноярск — с двух до трёх раз в неделю. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Новокузнецк

«Авиакомпания «КрасАвиа» запускает ещё один рейс из Новокузнецка с 27 июля, — уточнили в аэропорту. — С августа прямое сообщение будет доступно по вторникам, четвергам и воскресеньям в вечернее время».

Рейсы будут выполняться на АТР 72-500 с компоновкой 72 пассажирских места.