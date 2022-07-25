Сухум, 25 июля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Гражданин России, потерявшийся в Абхазии, найден, сообщили 25 июля в пресс-службе МЧС республики.

Александр Полегенько ИА REGNUM Станция Псырцха. Абхазия

Уточняется, что гражданин РФ Борис Тупикин 1972 года рождения «обнаружен в охотничьем балаганчике в десяти километрах от села Псху» (Сухумского района). Жизни и здоровью туриста «ничего не угрожает».

Напомним, российский турист несколько дней не выходил на связь, находясь в Абхазии. Его поисками занялись спасатели.