Москва, 25 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Есть шанс только на то, что в ближайшем будущем «Северный поток» сможет нарастить прокачку с 40% от номинальной мощности до 50%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

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«Ситуация с российским газоперекачивающим агрегатом (ГПА) является следствием непродуманных и откровенно непрофессионально вводимых против нашей страны санкций. Казалось бы, прежде чем вводить ограничения против российской энергетики, стоит проконсультироваться с энергетическими и машиностроительными компаниями, интересы которых эти ограничения могут затронуть. Это позволило бы странам Запада обойти возможные подводные камни, минимизировав потери для своих экономик. Но, как выяснилось, страны Запада любят подводные камни», — отметил Фролов.

Так, Siemens обязан обслуживать восемь ГПА, которые установлены на компрессорной станции «Портовая» и обеспечивают прокачку газа по «Северному потоку», указал эксперт.

«Чтобы не снижать производительность газопровода, на ремонт отправляют по одному агрегату. Но вернуть ГПА после ремонта не получалось из-за санкций Канады. А ремонт производился на заводе-изготовителе. А в июне наступил срок проведения ремонтов и профилактического осмотра ещё для четырёх агрегатов. И даже после того, как Берлин договорился с Оттавой об исключении для газоперекачивающего оборудования, у Газпрома нет документально подтверждённых гарантий возврата как первой турбины, так и тех ГПА, которые по планам требуют ремонта, а значит, не могут эксплуатироваться по соображениям безопасности», — пояснил Фролов.

Газпром получил от Siemens некие гарантирующие документы, но они вызвали дополнительные вопросы, которые потребуют дальнейшей бюрократической работы со стороны немецкой компании и канадского руководства, указал он.

«А пока есть шанс только на то, что в ближайшем будущем «Северный поток» сможет нарастить прокачку с 40% от номинальной мощности до 50%», — резюмировал эксперт.

С 16 июля 2022 года из-за задержки в работе компании Siemens, которая не смогла в срок поставить турбины, необходимые для работы компрессорной станции «Портовая», Газпром сократил прокачку газа по «Северному потоку» до 67 млн кубометров в сутки.