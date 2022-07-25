Москва, , 17:02 — REGNUM Санкции на поставку судов и комплектующих для авиаотрасли России не оставляют иного выбора, кроме того, чтобы начать выпуск гражданских самолетов внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил экономист Василий Колташов.

Самолет Ту-154 Russavia

«Санкционное давление на российскую экономику устроено таким образом, что для нас оптимальным является преодоление этого давление за счет развития собственного авиастроения. Причем здесь выявились основные проблемы, которые состояли в чрезмерном оптимизме внушений», — высказал свою точку зрения Колташов.

По его словам, ряд отечественных проектов в области авиастроения оказались недостаточно готовыми для серийного выпуска в сжатые сроки. Эксперт не исключил, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка России придется сосредоточится на производстве самолетов из семейств Ил и Ту.

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