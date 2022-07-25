Москва, 25 июля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Санкции на поставку судов и комплектующих для авиаотрасли России не оставляют иного выбора, кроме того, чтобы начать выпуск гражданских самолетов внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июля заявил экономист Василий Колташов.

Russavia Самолет Ту-154

«Санкционное давление на российскую экономику устроено таким образом, что для нас оптимальным является преодоление этого давление за счет развития собственного авиастроения. Причем здесь выявились основные проблемы, которые состояли в чрезмерном оптимизме внушений», — высказал свою точку зрения Колташов.

По его словам, ряд отечественных проектов в области авиастроения оказались недостаточно готовыми для серийного выпуска в сжатые сроки. Эксперт не исключил, что для обеспечения потребностей внутреннего рынка России придется сосредоточится на производстве самолетов из семейств Ил и Ту.