Лондон, , 17:02 — REGNUM 26-летний центрфорвард лондонского «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер может вернуться в немецкий «Ред Булл Лейпциг». Об этом 25 июля сообщило издание Sky Germany.

Тимо Вернер Granada

По информации источника, переговоры находятся на ранее стадии, но все стороны заинтересованы в сделке. На данный момент не известно, сколько «быки» будут готовы заплатить за трансфер немца.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер принял участие в 21-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Челси» Вернер выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немецкого футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.