Тюмень, , 17:02 — REGNUM Туристка из Тюмени разбилась на квадроцикле в горах Алтая. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба МВД по по Республике Алтай.

Квадроцикл

Трагедия произошла днём 23 июля в районе «Акташского Ретранслятора» Улаганского района. Житель Майминского района, управляя незарегистрированным квадроциклом, двигался со стороны смотровой площадки «Акташского Ретранслятора» в направлении села Акташ. Мужчина не справился с управлением и опрокинулся вместе с квадроциклом в кювет.

В итоге пострадала пассажирка — 32-летняя жительница Тюмени. Женщина была госпитализирована, но скончалась от полученных ран. Отмечается, что водитель был трезв. Проводится доследственная проверка данного дорожно-транспортного происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Катайском районе Курганской области из-за столкновения с лосем 24 июля погибли водители двух автомобилей.

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