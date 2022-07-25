Харьков, Украина, , 17:54 — REGNUM Киевский районный суд Харькова наложил арест на имущество и корпоративные права приборостроительного предприятия, связанного с Белоруссией. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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Предприятие специализируется на производстве измерительных приборов, инструментов для исследования и навигации. Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции установили, что его бенефициарным собственником является гражданин Белоруссии. Это было выявлено в рамках расследования уголовного дела по факту «коллаборационной деятельности».

Суд наложил арест на белорусскую часть корпоративных прав предприятия и недвижимость площадью 20 тыс. квадратных метров стоимостью 82 млн гривен (почти $128 млн российских рублей). Эти активы уже переданы в Национальное агентство по розыску и менеджменту активов. Также наложен арест на имущество, изъятое в ходе обыска.