Симферополь, 25 июля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Более 1,6 млн тонн зерновых и зернобобовых культур собрано аграриями Республики Крым, об этом в телеграм-канале 25 июля написал министр сельского хозяйства региона Юрий Мигаль.

Александр Погожев ИА REGNUM Пшеница

«Уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур в самом разгаре, убрана большая половина урожая. Крымские аграрии намолотили свыше 1,6 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур», — написал Мигаль.

Министр отметил, что хозяйствах региона уже завершена уборка озимого ячменя. Намолочено в общей сложности 600 тысяч тонн, средняя урожайность культуры составила почти 34 центнера с гектара.

Также обмолочено 288 тысяч гектаров озимой пшеницы, при урожайности 39,3 центнера с гектара намолочено почти 900 тысяч тонн.

Лидерами по темпам уборки зерновых и зернобобовых являются Красноперекопский район, где урожай убран на 92,8%, Раздольненский — на 87,1%, Советский — на 86,2%. Больше всего намолотили аграрии Красногвардейского района - там получено уже 316 тыс. тонн зерновых и зернобобовых.

Отметим, что в 2021 году урожай зерна в Республике Крым составил 1,5 млн тонн.