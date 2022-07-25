Турин, Италия, , 16:59 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Ювентус» из Турина предложил «Ливерпулю» 23 миллиона евро за 30-летнего бразильского универсального нападающего Роберто Фирмино. Об этом 25 июля сообщило издание Tuttosport.

Мохамед Салах, Алисон, Роберто Фирмино и Садьо Мане в форме «Ливерпуля» сезона 2019/2020 Liverpoolfc.ru

В прошедшем сезоне Роберто Фирмино принял участие в 35-ти матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, пятью результативными передачами и получил три желтые карточки.

За «Ливерпуль» Роберто Фирмино выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Хоффенхайма» из Зинсхайма за 41 миллион евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 32 миллиона евро.