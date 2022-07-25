Тамбов, 25 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Тамбовской области 25 июля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом — на девять меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Госпитализированы два человека. Всего в области зарегистрирован 117 тыс. 731 случай заражения.

После выздоровления выписан 114 тыс. 681 пациент, в том числе 15 — за последние сутки.

За весь период скончались 2445 человек. Подтвержден один новый летальный случай.