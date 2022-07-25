Новосибирск, 25 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Решение о возобновлении печати банкнот номиналом 5 и 10 рублей принято в том числе из-за крайне низкого возврата монет населением. Такое мнение ИА REGNUM высказала преподаватель кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Надежда Кожевникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«До конца текущего года Банком России будет возобновлена печать банкнот номиналом 5 и 10 рублей. Данное решение принято по причине крайне низкого возврата монет указанного номинала населением и нерентабельностью их выпуска, в связи с удорожанием сплавов, входящих в их состав. Банкноты номиналом 5 и 10 рублей частично заместят монеты аналогичных номиналов», — уточнила она.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Центробанк России может возобновить печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года.

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