25 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что в целях экономии электроэнергии власти ФРГ приняли решение отключать ночью подсветку резиденции президента Германии.

Анна Царькова, , 17:20 — REGNUM В целях экономии электроэнергии власти ФРГ приняли решение отключать ночью подсветку резиденции президента Германии. Об этом сообщили 25 июля в пресс-службе президента ФРГ.

Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами (фрагмент). 1616

Уточняется, что в связи с энергетическим кризисом дворец Белевю, который является резиденцией президента, будет подсвечиваться ночью только в случае важных визитов.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«А ведь когда-то немцы строили освещение автобанов, чтобы ночами сбрасывать на него избыток вырабатываемой энергии с АЭС. Деградация в действии», — отреагировал Artem P.

«Тьма сгущается над Европой…» — с сарказмом добавила Илария.

«И ради чего они всё это терпят?» — не понимает Максим.

«Вчера ходила в кино (Байройт, Бавария). Прощаюсь с Германией, уезжаю в пятницу домой, в Россию, после 12 лет жизни здесь. Итак, кино… На улице +30, в зале выключен кондиционер. Дорого. Поплыла голова от духоты. Встали и ушли. Viel Spaß (Желаю хорошо провести время. — А. Ц.), дорогая Германия. Отстреливай себе ноги дальше…» — не без сарказма призвала Zhanna M.

Виктор Васцецов. Нищие. 1873

«Отключить, в принципе, подсветку всей Европе», — призвал 777.

«Здорово! Скоро будет как в средние века!» — написала Ирина.

«А ведь когда-то Германия была богатой страной, с действующими органами власти», — задумался Viktor H.

«Работу телевидения надо ограничить. Вот где бешеная экономия будет», — написал «Взгляд».

«Такими темпами Европу из космоса ночью скоро от Африки будет не отличить», — шутит Евгений Ж.

«Зато теперь и разведки не надо: освещается дворец — значит, шайка в сборе и принимает важные решения, цель ясно видно», — с юмором добавил М. М.

«Будут подсвечивать как раньше — факельными шествиями. Опыт и желание есть. Исполнители с чубами (речь об украинских националистах. — М. Р.) помогут», — с сарказмом подытожил Юрий С.

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Напомним, ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью агентству DPA заявила, что страны Евросоюза должны быть готовы к полному прекращению поставок газа из России.