Калуга, , 17:28 — REGNUM В Калужской области сезон охоты с легавыми, спаниелями и ретриверами на болотно-луговую дичь открыт с 25 июля, на полевую и боровую дичь — с 5 августа, на водоплавающую дичь — с 20 августа. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерство природных ресурсов и экологии.

Сергей Ворошилов. Охота с гончими

Из-за эпидемиологической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц территория, где разрешена охота, ограничена. На территории охотничьих угодий в зонах, где установлен карантин, охотхозяйствам выданы разрешения на отстрел пернатых только для проведения лабораторных исследований в ветеринарной службе. В случае спортивной и любительской охоты в угрожаемых зонах нарушители будут привлечены к административной ответственности. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере от 500 до 4000 рублей, конфискация ружей, лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Кроме охотничьего билета и разрешения на добычу пернатых в угодьях общего пользования, необходимо иметь документы, подтверждающие принадлежность собаки к породам подружейных.

Подать заявление на получение разрешения на охоту можно в любом отделении МФЦ «Мои документы», через портал «Госуслуги» или в профильном министерстве.

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