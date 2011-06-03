Петрозаводск, 25 июля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Механик-водитель в зенитно-ракетном взводе Владислав Терентьев и гранатометчик Армен Мовсисян из Карелии погибли, исполняя воинский долг, защищая Донбасс, сообщил 25 июля глава республики Артур Парфенчиков.

vk.com/aparfenchikov Механик-водитель в зенитно-ракетном взводе Владислав Терентьев.

По его словам, Терентьев был уроженцем Кондопоги, Мовсисян — Петрозаводска.

vk.com/aparfenchikov Механик-водитель в зенитно-ракетном взводе Владислав Терентьев.

vk.com/aparfenchikov Гранатометчик Армен Мовсисян

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Карелия скорбит вместе с вами», — сказал Парфенчиков.

К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погибло 23 выходца из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.