Браззавиль, , 16:55 — REGNUM Никаких обязательств остановить спецоперацию на Украине Москва не брала, в том числе в контексте сделки по зерну, сообщил 25 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров Mid.ru

Он подчеркнул, что «нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию».

Глава МИД РФ добавил, что в ООН таким же образом расценивают заключённые договорённости от 22 июля в Стамбуле, разблокирующие вывоз зерна с Украины по Чёрному морю.

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