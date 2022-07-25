Браззавиль, 25 июля, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Никаких обязательств остановить спецоперацию на Украине Москва не брала, в том числе в контексте сделки по зерну, сообщил 25 июля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Он подчеркнул, что «нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию».

Глава МИД РФ добавил, что в ООН таким же образом расценивают заключённые договорённости от 22 июля в Стамбуле, разблокирующие вывоз зерна с Украины по Чёрному морю.