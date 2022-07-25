Астрахань, , 16:54 — REGNUM В Астраханской области 25 июля выявлены 75 пациентов с коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 257 положительных результатов исследования.

114 тыс. 777 человек выписаны после курса лечения, в том числе 28 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 23 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.