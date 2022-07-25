Астрахань, 25 июля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Астраханской области 25 июля выявлены 75 пациентов с коронавирусом — на пять меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 119 тыс. 257 положительных результатов исследования.

114 тыс. 777 человек выписаны после курса лечения, в том числе 28 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 23 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.