Рим, 25 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. По уточненным данным за июнь 2022 года, стоимость подсолнечного масла в Италии за год выросла на 68,7%, сообщили 25 июля в ассоциации потребителей Codacons.

Подсолнечное масло

В списке «лидеров» среди продуктов питания также фигурируют сливочное масло (28,1%), макароны (22,6%), мука (20,6%).

Выросла цена и на почти все остальные продукты — в частности, на помидоры (19,4%), персики (18,4%), хлеб (11,4%) и т.д.

Основные причины роста цен — подорожание топлива, снижение урожая из-за засухи, прекращение некоторых поставок из России и с Украины.