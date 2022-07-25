Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2022 года в бюджет Санкт-Петербурга поступило 626 млрд рублей. Об этом 25 июля сообщили в пресс-службе городского правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Город уже выполнил годовой план по доходам за первое полугодие на 70,3%. При этом объём доходов с января по июнь 2022 года на 262 млрд (+72,1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост доходов в городской бюджет связан с увеличением собственных доходов Петербурга. На это в свою очередь повлияли налоговые отчисления на прибыль организаций, 52,4% от общего объёма поступивших доходов.

«В первом полугодии мы наблюдали ускоренное поступление доходов в бюджет. Во многом это результат своевременно принятых грамотных мер по стабилизации экономики, а также хорошей работы Управления Федеральной налоговой службы России по Санкт-Петербургу», — заявил глава Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, в текущем году запланировано существенное увеличение бюджета развития. При этом за первое полугодие расходы городского бюджета составили 365 млрд рублей (37,5% от плана).

Большую часть средств из бюджета направили на образование (104 млрд рублей), на второй позиции социальная сфера (77 млрд рублей), затем здравоохранение (46 млрд рублей), а на городской транспорт выделили 41 млрд рублей. Напомним, в этом году Петербург осуществлял переход на новую модель транспортного обслуживания.

Отметим, что Смольный активно вводит различные меры поддержки производства, бизнеса и граждан. Так, в этом году выплаты получили городские долгожители, малообеспеченные семьи на детей от восьми до 17 лет. А в августе предоставят дополнительные субсидии для кинопроизводителей.