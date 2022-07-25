Гранада, Испания, 25 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. 35-летний экс-полузащитник сборной Испании по футболу Хосе Кальехон 25 июля подписал однолетнее соглашение с «Гранадой». Об этом сообщили на официальном сайте испанского клуба.

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В прошедшем сезоне Хосе Кальехон, выступая за «Фиорентину» из Флоренции, принял участие в тридцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Суммарно на поле испанец провел 1299 минут.

Ранее Хосе Кальехон также выступал за «Наполи», «Эспаньол» и мадридский «Реал». «Сливочных» Кальехон покинул 11 июля 2013 года, перейдя в «Наполи» за 9,5 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает полузащитника в 1 миллион евро.