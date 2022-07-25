Волгоград, 25 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Потребительские займы и кредиты на общую сумму около 900 тысяч рублей оформила на соседку-сироту в общежитии 41-летняя жительница Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Злоумышленница в августе 2017 года познакомилась с соседкой-инвалидом. Воспользовавшись доверчивостью сироты, женщина оформила на неё несколько потребительских займов почти на 500 тысяч рублей, а затем и кредитные договоры на покупку ноутбука, телевизора и мобильного телефона на общую сумму более 380 тысяч рублей. Всю технику мошенница сдала в ломбард, а полученные деньги присвоила.

Следователи приняли все необходимые меры для восстановления нарушенных прав девушки-инвалида.

Суд приговорил виновную к трём годам лишения свободы в колонии общего режима.