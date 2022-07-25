Москва, 25 июля, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Более 175 тыс. человек стали посетителями фестиваля VK Fest, прошедшего в трёх городах России. Об этом пишет ТАСС 25 июля.

Группа VK Fest в социальной сети «ВКонтакте» Фестиваль VK Fest

За онлайн-трансляцией мероприятия в течение нескольких дней наблюдали более 23 млн человек. В рамках фестиваля перед зрителями выступили свыше 80 артистов, включая Басту, Клаву Коку, «Руки Вверх!», Егора Крида, Slava Marlow, HammAli & Navai и многих других.

Напомним, в 2022 году VK Fest проходил 23 и 24 июля. Фестиваль был организован сразу в трёх российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.