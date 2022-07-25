Новосибирск, 25 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В последние годы обострилась проблема возврата монет в оборот, поскольку для крупных городов становится всё более привычным безналичный расчёт в общественном транспорте, кафе и магазинах. Об этом ИА REGNUM заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Тамара Попова, комментируя новость о том, что Центробанк РФ может возобновить печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банкноты

«Банк России отмечает, что меньше половины из всех выпущенных монет используются для оплаты. Эксперты утверждают, что только две из десяти десятирублевых монет возвращаются в оборот. Это затрудняет работу банков, ритейлеров, ЖКХ. При этом с использованием бумажных банкнот такой проблемы нет, — уточнила она. — Есть и экономические предпосылки. Основные расходы Банк России несёт на замену ветхих денежных знаков. Традиционные бумажные банкноты можно использовать около шести месяцев, а монеты — более десяти лет. Поэтому было принято решение внедрить производственные инновации. Банк России провел успешные испытания новой технологии лакирования банкнот. Испытания проводились с 2016 по 2018 год на банкноте в 100 рублей. По итогам испытания срок жизни банкноты увеличился на 30% и было принято решение применить лакирование на банкнотах других номиналов».

Попова отметила, что идея выпуска десятирублевой банкноты обсуждалась и с главными пользователями наличных денег — с банками и розничными сетями.

«Для них увеличение доли бумажных «десяток» также выгодно, поскольку таким образом, введение банкноты достоинством десять рублей увеличит эффективность расходов бюджета и предотвратит перекладывание на потребителей затрат на инкассацию», — подчеркнула она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам заместителя председателя ЦБ РФ Сергея Белова, в России хотят возобновить печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года.