Лондон, 25 июля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» принципиально отказывается отпускать Маркоса Алонсо и Сесара Аспиликуэты в каталонскую «Барселону» из-за того, что «сине-гранатовые» перехватили главную трансферную цель «пенсионеров» Жюля Кунде. Об этом 25 июля сообщило издание Sport. es.

Www.chelseafc.com Маркос Алонсо

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с «Севильей» трансфер 23-летнего центрального защитника сборной Франции Жюля Кунде за 55 миллионов евро. Сам футболист заинтересован в переходе в каталонский клуб и уже согласовал с «сине-гранатовыми» условия четырехлетнего контракта.Ранее соо

В прошедшем сезоне 32-летний универсальный защитник Сесар Аспиликуэта принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.