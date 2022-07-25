Рим, 25 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Правительство Италии продлит срок действия отмены взимания акциза на топливо, передают 25 июля национальные СМИ.

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Акциз (величина которого в Италии — одна из самых высоких в ЕС) был отменен весной 2022 года с целью удержать цены на литр бензина и дизеля ниже «психологической» отметки в 2 евро.

Предполагается, что мера, в настоящее время действующая до 21 августа, будет продлена до конца сентября 2022 года.