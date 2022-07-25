Москва, , 16:48 — REGNUM Правительство должно определить вице-премьера или ведомство, которое будет заниматься координацией действий по восстановлению освобожденных бывших регионов Украины, заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Kremlin.ru

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"Я считаю, что было бы правильно, если бы у нас в правительстве появился ответственный вице-премьер, а может быть даже отдельное ведомство, которое бы занималось вот этими всеми территориями. Нужно координировать деятельность всех министерств, деятельность всех регионов России», — сказал депутат в эфире телеканала «Россия — 24».

По его словам, очереди на освобожденных территориях за получением российских паспортов — это лучшее доказательство того, что люди увидели приход сильной и ответственной власти, которая берет на себя ответственность.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий получить всем гражданам Украины в упрощённом порядке российские паспорта.