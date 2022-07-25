Посёлок Репино, Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Мотоциклист в Курортном районе Санкт-Петербурга сбил двух пешеходо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили 25 июля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в 09:25 мск у дома №5 по Зеленогорскому шоссе в Репино. Водитель мотоцикла Yamaha на пешеходном переходе сбил двух человек, 1988 и 2002 годов рождения.

«Оба пешехода госпитализированы в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительным данным мотоциклист трезв», — сообщили в ведомстве.

По факту ДТП начата проверка, сотрудники полиции устанавливают все детали происшествия.