Москва, , 16:40 — REGNUM Сервис для проведения онлайн-трансляций Twitch обвинили в злоупотреблении доминирующим положением в РФ. Об этом 25 июня пишет Forbes.

Twitch Gage Skidmore

По данным издания, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) подал жалобу в ФАС на сервис Twitch. В письме к главе ФАС Максиму Шаскольскому директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин попросил ведомство возбудить против Twitch Interactive, Inc. дело о нарушении антимонопольного законодательства и признать компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением.

В качестве причины для проведения проверки Сагдатулин указал, что платформа дискриминирует пользователей из России. Так, в феврале–марте 2022 года Twitch ограничила вывод денег на некоторые российские счета, ссылаясь на соблюдение условий экономических санкций, а также заблокировала ряд аккаунтов российских стримеров без видимых на то причин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России поисковые интернет-сервисы начали маркировать сервис Twitch как нарушителя законов. »В связи с невыполнением американской ИТ-компанией Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», — объяснили в пресс-службе Роскомнадзора.

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