Москва, 25 июля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Банк России установил на вторник, 26 июля, официальный курс доллара на уровне 57,782 рубля, курс евро — на уровне 58,674 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Таким образом, курс доллара повышен на 39 копеек по сравнению с предыдущим показателем, курс евро — на 91 копейку.

На Московской бирже обе валюты начали неделю ростом. На текущий момент доллар торгуется на уровне 57,90 рубля, что на 61 копейку выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подорожал на 56 копеек — до 58,87 рубля.