Мелитополь, 25 июля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Подготовительные работы по приёму природного газа и его дальнейшего пуска потребителям проводятся ГУП «Мелитопольгаз», сообщили 25 июля в пресс-службе администрации Мелитополя.

Rrnews.ru Газовая труба

Сейчас проверяется, в нужном ли техническом состоянии находится оборудование, а также газопроводы Запорожской области, включая Мелитополь и Мелитопольский район.

Отмечается также, что идёт сбор средств за ранее предоставленную услугу распределения природного газа.