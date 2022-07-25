25 июля 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко.

Оксана Переможенко, , 17:08 — REGNUM Владимир Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Руслана Демченко. Указ об освобождении чиновника от должности 25 июля был опубликован на сайте украинского президента.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Зеленский отправил в отставку первого заместителя секретаря СНБО

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что Зеленский кругом стал «видеть врагов». Иные намекнули, что это внутриполитические разборки.

«Кругом одни враги! Пора переставать [употреблять наркотические вещества], а то черти будут мерещиться!» — иронизирует Svetlana, имея в виду Зеленского.

«Места для поляков освобождают», — написала Ирина.

«А чего он всех увольняет-то? Кругом шпионы российские?..» — смеется одна из участниц обсуждения.

«Бей своих, чтобы чужие смеялись», — шутит один из комментирующих.

«Пауки в банке!» — добавил Андрей Т.

«Причина [увольнения] нужна только для замыливания глаз! Просто шут гороховый зачищает нелояльных, чтоб поставить полностью управляемых и послушных вокруг себя! А причиной можно выдвинуть и то, что этот «непослушный» в пятом классе списывал математику у отличников! Какая разница — украинцы слопают любую бурду!» — отметила Татьяна Х.

Уильям Чейз. Шут (фрагмет). 1875

«Жабы и гадюки», — отреагировал Vlad N.

«Не поможет Зеленскому уже ничего. Пусть сам себя уволит!», — прокомментировала новость Татьяна.

«А что так, тоже «на Путина работал»?» — иронизирует Sergei K.

«Что, тоже агент Кремля?» — смеется Ольга.

«Зеленский, походу, решил один поработать вместо всех, чтобы зарплату ни с кем не делить», — пошутила Viktorija J.

«То есть пять месяцев военных действий он всех устраивал?» — недоумевает Iuliia.

«Как же он так долго просидел на этой должности? Раньше не замечали ничего?» — также недоумевает один из участников обсуждения.

«Продолжаются кадровые перестановки: Зеленский уволил Демченко с должности заместителя секретаря СНБО. Оказывается, в 2010 году Демченко лоббировал подписание «Харьковских соглашений», по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. А то, что Зеленский для российских олигархов выступал, никого не волнует?» — пишет телеграм-канал «Мрія».