Архангельск, 25 июля, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В Архангельской области начали подготовку к созданию арктической территории опережающего развития (ТОР), сообщает региональное правительство.

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Напомним, о возможности создания ТОР на территории региона в ходе своего визита в Архангельск 22 июля заявил глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Сегодня, 25 июля, был дан старт подготовительным работам.

«Эту работу надо начинать, определить площадки, муниципальные образования, которые могут войти в этот режим. Думаю, мы готовы к созданию такого режима», — заявил губернатор региона Александр Цыбульский на оперативном совещании.

На сегодняшний день в России создано 23 территории опережающего развития, где установлена экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями для резидентов ТОР. Основная задача такого экономического режима заключается в создании условий для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Как сообщало ИА REGNUM, первая ТОР в российской Арктике была создана в Мурманске, куда вошли четыре якорных инвестора, в числе которых ООО «Морской торговый порт Лавна» с инвестиционным проектом «Строительство нового угольного терминала в морском торговом порту Лавна на западном берегу Кольского залива».