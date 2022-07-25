Бухарест, , 16:34 — REGNUM Европейский фонд регионального развития (ERDF) и Комиссия Евросоюза по экономической сплоченности регионов объявили о намерении выделить Румынии в общей сложности 31,5 млрд евро безвозмездной помощи. Об этом 25 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальным данным, указанные средства предоставляются под патронатом руководства Евросоюза и должны быть потрачены на развитие наукоемких технологий, включая повышение энергоэффективности жилых и общественных зданий и развитие возобновляемых источников энергии.

Кроме того, часть денег будет направлена на социальные программы. При этом в Брюсселе утверждают, что потребуют от Бухареста отчета за каждый цент.

Действие соответствующей программы предусмотрено до 2037-го года.