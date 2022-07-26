Оттава, , 15:55 — REGNUM Согласно новому исследованию, изменение климата и антропогенное воздействие на сушу являются причиной растущего числа встреч людей с белыми медведями в Арктике. Об этом сообщает канадское информационное агентство Global News.

Белый медведь около построек, о. Гукера, ЗФИ М. Иванов

Джефф Йорк, исследователь из Polar Bears International и соавтор статьи, опубликованной в журнале издательства Cambridge University Press, отмечает, что подсчёт столкновений человека с белым медведем не ведётся, но власти арктических регионов наблюдают увеличение этих случаев. В особенности это происходит вблизи городов и мусорных свалок.

«В Арвиате, общине штата Нунавут, расположенной вдоль западного побережья Гудзонова залива, есть открытая свалка, а население выросло на 12 процентов с 2016 года. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что количество белых медведей, использующих свалку, росло с каждым годом с тех пор, как в 1960—х годах началось ведение учета, несмотря на то, что местная популяция медведей сокращается», — отмечается в статье.

Учёные связывают это с тем, что уменьшение морского ледяного покрова лишает медведей мест для необходимой им охоты на тюленей. Поэтому они вынуждены искать другие способы для добычи пищи.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Университета Брауна (США), таяние льдов в Северном Ледовитом океане может привести к появлению новых торговых путей в международных водах, сокращению углеродного следа судоходной отрасли и ослаблению контроля России над торговыми путями через Арктику.

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