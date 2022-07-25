Париж, 25 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Игра Stray от французского разработчика BlueTwelve Studio стала самой высоко оцененной игрой среди пользователей Steam в 2022 году. Информация об этом появилась 25 июля на странице Skill Up в Twitter.

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На данный момент, у Stray около 98% положительных отзывов в Steam, а в чарте Steam250, который включает в себя все проекты вышедшие в Steam, игра занимает 49 место. В топе игр выпущенных в 2022 году проект занял первое место, подвинув God of War, которая имеет 97% положительных отзывов.

Напомним, что Stray, которая рассказывает о путешествиях бродячего кота в городе далёкого будущего, вышла на консолях и PC 19 июля 2022 года. Ее оценка на Metacritic составляет 84 балла из 100.