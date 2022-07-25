София, 25 июля, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Автомобильное и пешеходное движение в нескольких кварталах центра столицы Болгарии Софии закрыто до 10 сентября текущего года. Об этом 25 июля сообщает БНР.

В автомобиле

Согласно официальной информации, указанное ограничение связано с заменой брусчатки на площади у здания Народного собрания (парламента) Болгарии.

Кроме того, представители местных коммунальных структур планируют заменить тротуарную плитку и провести работу по благоустройству зеленых насаждений.

По мнению независимых экспертов, нововведение призвано свести к минимуму количество массовых демонстраций, проводимых в правительственном квартале Софии.