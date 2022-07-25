Тюмень, , 16:27 — REGNUM В Тюмени рухнувшее дерево у одного из домов на Ватутина травмировало девочку и задело её мать. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на департамент здравоохранения Тюменской области.

У засохшего дерева Цитата из к/ф «Страна приливов» реж Терри Гиллиам. 2005. Великобритания, Канада

Инцидент произошёл вечером 24 июля. Ветхое дерево упало на 9-летнюю девочку, которая каталась на самокате, её мать отделалась царапинами.

Ребёнок получил глубокую рану на ноге.

«Пациентке оказали всю необходимую помощь, доставили в ОКБ № 2», — сообщила изданию специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Екатерина Климович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске 5 июля 9-летний ребёнок катался на велосипеде в Нарымском сквере. На него упало дерево, находившееся в аварийном состоянии. Ребёнок был госпитализирован. По факту возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В новосибирском парке на ребёнка рухнуло дерево