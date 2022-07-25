Москва, 25 июля, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Известный актёр Сергей Безруков почтил память певца Владимира Высоцкого. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 июля.

Mil.ru Сергей Безруков

«Сегодня день памяти Владимира Семёновича Высоцкого. Кумир на все времена для всех поколений. И моим кумиром он был, конечно же, с раннего детства. Сколько лет прошло, а Высоцкий по-прежнему остаётся моим кумиром: я продолжаю петь его песни на концертах, в моноспектакле, на творческих встречах», — написал артист. Безруков добавил, что в будущем хотел бы записать музыкальный альбом с песнями Высоцкого.

Напомним, Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года. На момент смерти музыканту было 42 года.